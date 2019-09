Wenn die Menschen mit dem Zustand des Landes unzufrieden sind, ist dies für Micheil Saakaschwili kein Grund, mit der Rückkehr in die Republik, aus der er einst geflohen war, zu drohen, die «Gerechtigkeit wiederherzustellen».

Diese Erklärung wurde vom Vorsitzenden der Oppositionspartei «Demokratische Bewegung — Vereinigte Georgien», Nino Burjanadze, zu den Plänen des skandalösen Ex-Präsidenten abgegeben.

«Das ist schon Anlass zum Lachen», sagte sie und betonte, dass Saakaschwili generell gerne seine Rückkehr nach Georgien mit einer bestimmten Häufigkeit ankündigt. Deshalb sollten Sie dies nicht ernst nehmen.

«Die Tatsache, dass Georgien es nicht braucht, ist bekannt. Saakaschwili sagte in 2012 sein «Nein», und wenn es heute Unzufriedenheit mit Iwanischwilis Handlungen gibt, führt dies nicht zu Saakaschwilis Rückkehr. Da bin ich mir absolut sicher», sagte Burjanadze.

Wie News Front zuvor berichtete, kündigte Micheil Saakaschwili nach dem Scheitern der Wahlen zur Werchowna Rada in der Ukraine seine Rückkehr nach Georgien an, was vor dem Hintergrund des russisch-feindlichen Sommerkampfes nur eine Eskalation der politischen Lage im Land bedeuten kann.

