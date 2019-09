Innerhalb von drei Wochen hat Griechenland die zweite Bitte um zusätzliche Hilfe an die EU-Grenzbehörde Frontex geschickt.

Der griechischen Tageszeitung Kathimerini zufolge kann die Küstenwache einen Anstieg der Migrationsströme zu den östlichen Ägäischen Inseln nicht verkraften.

Täglich halten türkische Küstenwachen fünf bis sieben Boote mit Flüchtlingen in ihren Gewässern an, während griechische Wachen täglich auf etwa 30 Vorfälle reagieren, heißt es in der Zeitung.

Метки по теме: Frontex; Migranten