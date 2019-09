Al-Shabab-Kämpfer haben einen amerikanischen Luftwaffenstützpunkt im Süden Somalias angegriffen, berichteten lokale Medien.

In der Veröffentlichung Goobjoog News geht es, dass der Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Baledogle in der Region Lower Shabelle durchgeführt wurde.

«Quellen zufolge fuhren die Militanten in mit Sprengstoff beladenen Lastwagen in das Lager, doch ihr Angriff wurde nach 30 Minuten abgewehrt», geht es in dem Bericht.

Danach, so ein Augenzeuge des Vorfalls, begannen Schießereien. Es wurden keine potenziellen Opfer gemeldet. Gleichzeitig verweist die Veröffentlichung Garowe Online auf die Aussage von Al-Shabab-Kämpfern und stellt fest, dass sie die Verantwortung für den Angriff übernommen haben.

Die Veröffentlichung berichtet auch in Bezug auf einen Augenzeugen, dass ein weiterer Angriff verübt wurde: Eine Explosion ereignete sich in der Nähe der Militärakademie in der Hauptstadt des Landes, Mogadischu. Das Ziel der Militanten war ein Konvoi des italienischen Militärs.

Die radikalislamistische Gruppe Al-Shabab (die «Bewegung der jungen Mudschaheddin») mit Sitz in Somalia unterhält enge Beziehungen zur internationalen Terrororganisation Al-Qaeda (verboten in der Russischen Föderation). Es führt einen bewaffneten Kampf gegen die Zentralregierung von Somalia und behindert die humanitären Aktivitäten der Vereinten Nationen. Die Vereinigten Staaten verüben regelmäßig Angriffe auf Al-Shabab-Stellungen.

Метки по теме: Al-Qaeda; Al-Shabab; Somalia