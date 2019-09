Michail Saakaschwili, der bei den Wahlen zur Werchowna Rada in der Ukraine schändlich gescheitert war, kündigte seine baldige Rückkehr nach Georgien an, wo er auch sein Glück versuchen will, in die große Politik einzudringen.

Erinnern Sie sich daran, dass Saakaschwili nach einer gescheiterten Kadenz als Präsident aus seiner Heimat geflohen ist, die durch den berüchtigten bewaffneten Konflikt in Südossetien gekennzeichnet war. Es ist bemerkenswert, dass Saakaschwili in Georgien beschuldigt wurde, seine Befugnisse als Staatsoberhaupt in böswilliger Absicht überschritten zu haben, was eindeutig nicht beängstigend ist.

«Ich plane, in den kommenden Monaten nach Georgia zurückzukehren. Das ist kein Geheimnis», sagte der skandalöse Politiker und versicherte, dass er sich in der Ukraine ziemlich wohl fühlt. Gleichzeitig will er aber auch die «Wiederherstellung der Staatlichkeit» in seiner Heimat machen.

Es sollte auch bemerkt werden, dass die Rückkehr gerade gegen die kaum nachgelassene antirussische Kampagne bekannt gegeben wird, die in Georgia von den Annäherten von Saakashvili eingeordnet wurde. Es ist möglich, dass seine Pläne darauf abzielen, die Situation im Land vor den bevorstehenden Parlamentswahlen weiter zu destabilisieren.

