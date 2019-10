Am Dienstag, 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China, wurden viele Gebiete der Metropole von regierungsfeindlichen Protesten heimgesucht.



Demonstranten schreien regierungsfeindliche Losungen, arrangieren Vandalismushandlungen, reißen Feiertagsbanner ab. Die Polizei benutzt Tränengas und Gummigeschosse, um radikale Gruppen zu zerstreuen.

Auf dem Festland kam es zu heftigen Unruhen. Aggressive Aktivisten errichten Barrikaden, werfen Steine ​​und Molotow-Cocktails auf Ordnungswächter und organisieren Pogrome. Im Schlafbereich von Tun Moon begossen die Radikalen Polizisten mit ätzender Flüssigkeit, die auch auf die Journalisten gelangte.

Ungefähr 100.000 Menschen nehmen an einer Massendemonstration in einem Geschäftszentrum auf Hong Kong Insel teil. Im Zusammenhang mit den Unruhen in der Stadt wurden viele Einzelhandelsgeschäfte geschlossen und die Bewegung von Bussen gestört.