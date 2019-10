Am Sonntag veröffentlichte der Präsident eine Reihe von Tweets, in denen er den evangelischen Pastor Robert Jeffress zitierte, der Fox News erklärte, dass die Nation, wenn Trump aus dem Amt entfernt wird, einen «Bruch ähnlich dem Bürgerkrieg» erleiden wird, von dem sie «niemals geheilt werden wird».

….If the Democrats are successful in removing the President from office (which they will never be), it will cause a Civil War like fracture in this Nation from which our Country will never heal.” Pastor Robert Jeffress, @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

Dieser Tweet wurde von vielen demokratischen Politikern verurteilt.

Dies könnte auch Anlass zur Amtsenthebung sein, sagte der Harvard-Rechtsprofessor John Coates, der auf den Tweet des Präsidenten mit dem Verfassungsrecht antwortete. Bisher hat kein einziger Kongressgesetzgeber öffentlich kommentiert, ob die Rechtsauffassung von Coates befolgt werden sollte.

This tweet is itself an independent basis for impeachment — a sitting president threatening civil war if Congress exercises its constitutionally authorized power. https://t.co/JL9XzClGXf — John Coates⚽️ (@jciv) September 30, 2019

Aber sein Harvard-Rechtskollege Lawrence Tribe hat diese Idee theoretisch unterstützt, obwohl er vorschlug, dass sie sich als unpraktisch herausstellen könnte.

I agree with @jciv here, though this is far from the strongest ground for impeachment because it’s much too easy to dismiss as typical Trumpian bloviating, not to be taken seriously OR literally. https://t.co/eyewzgBqL8 — Laurence Tribe (@tribelaw) September 30, 2019

