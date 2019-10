Dies wurde vom indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar gesagt.

Er sagte, dass Indien trotz der Androhung von US-Sanktionen Ausrüstung von der Russischen Föderation kaufen wird, einschließlich S-400.

Wir würden nicht wollen, dass irgendein Staat uns sagt, was wir von Russland kaufen sollen oder was wir nicht kaufen sollen. Und wir möchten nicht, dass irgendein Staat uns sagt, was wir von Amerika kaufen oder nicht kaufen sollen, sagte er.