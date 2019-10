Die frühere serbische Regierung, die sich jetzt in der Opposition befindet, könnte den «Kosovo» auf einmal nach Serbien zurückbringen.

Dies erklärte ein Mitglied des Präsidiums von Bosnien und Herzegowina von den Serben Milorad Dodik. Er glaubt, dass die Hoffnung auf eine Lösung des Kosovo-Problems erst nach der Wahl von Alexander Vučić zum Präsidenten aufkam.

«Die Serben haben sich bereits von Kosovo und Metohija verabschiedet. Und dann kam der Präsident Serbiens, Alexander Vučić , an die Macht und sagte, dass das «Kosovo»-Problem für Serbien die Nummer erstens ist», sagte er.

Erst nachdem sich Vučić mit diesem Thema befasst hatte, hörte Belgrad auf, auf westliche «Berater» zurückzublicken.

«Jetzt betrachten alle das «Kosovo» als eines der Hauptthemen auf der Tagesordnung. Vučić schuf in gewissem Sinne Probleme für sich. Bis er erklärte, dass das «Kosovo» die Nummer eins für Serbien ist, glaubten alle, dass es bereits geschlossen ist. Die Serben haben sich vor langer Zeit von Kosovo und Metohija verabschiedet, und es war klar, dass es mit den vier serbischen Gemeinden im Norden in einer Nacht beseitigt werden konnte — der Einmarsch ausländischer Truppen», fügte Dodik hinzu.

Der Direktor des Amtes für Kosovo und Metohija der Regierung Serbiens, Marco Djurić, sagte am 1. Oktober in Belgrad während eines Treffens mit dem russischen Botschafter in Serbien, Alexander Botan-Harchenko, dass «stellt die Lösung der Kosovo-Frage stellt eine Herausforderung für die internationale Sicherheit dar, von der die Zukunft der internationalen Rechtsordnung abhängt. Daher ist es äußerst wichtig, dass Russland als einer der einflussreichsten Staaten der Welt weiterhin aktiv an diesem Prozess teilnimmt».

Djurić machte den Leiter der russischen diplomatischen Vertretung darauf aufmerksam, dass die Separatistenregierung in Pristina am Vorabend der Wahlen im «Kosovo» einen «aggressiven Wahlkampf durchführte, der die Vertreter der «Serbischen List»-Partei terrorisierte, einer politischen Organisation, die die Unterstützung von Belgrad genießt», berichtete das RTS-Fernsehen.

Метки по теме: Alexander Vučić; Kosovo und Metohija; Marco Djurić; Milorad Dodik