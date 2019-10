In letzter Zeit sind die Versuche von ISIS*-Kämpfern, Territorien zu infiltrieren, die von der syrischen Regierung kontrolliert werden, um Sabotage zu betreiben, das syrische Militär zu überfallen und Straßen abzubauen, häufiger geworden.



In dieser Hinsicht sind die syrischen Truppen in dieser Region in Alarmbereitschaft versetzt. Die Schaffung von Anti-Terror- und Anti-Guerilla-Gruppen auf der Grundlage von Milizen und DShKs hat ebenfalls begonnen.

Das Video wurde vom Kriegskorrespondenten Oleg Blokhin speziell für die Nachrichtenagentur News Front zur Verfügung gestellt.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

