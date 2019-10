Hunter Biden gründete mit einem chinesischen Bankier einen Investmentfonds, als er seinen Vater 2013 zu einem offiziellen Besuch begleitete.

Der Sohn des ehemaligen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, Hunter Biden, gründete im November 2013 zusammen mit dem chinesischen Bankier Jonathan Lee einen privaten Fonds in diesem Land, um Investoren anzulocken. Laut NBC begleitete Hunter dann seinen Vater während seines offiziellen Besuchs in China.

Der Sprecher von Hunter Biden, John Mesares, versicherte der Fernsehgesellschaft, dass sein Chef eine Beteiligung an dem oben genannten Fonds für etwa 420.000 USD erworben hat. Dies geschah im Oktober 2017, dh nachdem sein Vater als US-Vizepräsident zurückgetreten war. Die Kapitalisierung des Fonds, dessen Namen die Fernsehgesellschaft nicht nennt, wurde auf etwa 4,2 Millionen US-Dollar geschätzt. Vor dem Erwerb des Anteils war Hunter nach Angaben von Mesaires kostenlos im Aufsichtsrat des Fonds tätig.

Während eines China-Besuchs 2013 arrangierte Biden Jr., dass sich sein Geschäftspartner mit seinem Vater traf und ihm die Hand schüttelte. Laut NBC warf eine offizielle Reise nach China die Frage auf, warum der derzeitige US-Vizepräsident einen Sohn mitnahm, der in einem Präsidentenflugzeug flog, und warum er nicht versuchte, klar zwischen seinen Pflichten und dem Geschäft von Biden Jr. zu unterscheiden.

Vertreter des Weißen Hauses, die Joseph Biden in China begleiteten, erklärten gegenüber Fernsehsendern, sie wüssten nichts über das unabhängige Geschäftsprogramm seines Sohnes in Peking. Gleichzeitig fand NBC keine Anzeichen dafür, dass Hunter sein Geschäft in irgendeiner Weise mit den Kräften seines Vaters verband. Mesaires versicherte der Fernsehgesellschaft, dass Hunter, neben Li und einigen seiner Partner, sich nicht mit chinesischen Beamten getroffen habe und nicht an den Gesprächen zwischen seinem Vater und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping teilgenommen hat.

Zuvor warf der Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Rudolf Giuliani, Hunter Biden vor, illegale Gelder in Höhe von 3 Mio. USD aus der Ukraine und 1,5 Mrd. USD aus China zu legalisieren. Giuliani sagte, dass wir über einmalige Transaktionen sprechen, die während der Präsidentschaft von Barack Obama begangen wurden. Der Sprecher des Außenministeriums, Gen Shuang, bezeichnete die Anwaltsvorwürfe des Eigentümers des Weißen Hauses als unbegründet.

