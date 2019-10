Dies wurde am Mittwoch, 2. Oktober, vom Pressedienst der Volksmiliz der LVR berichtet.

In dem Bestreben, den Prozess der friedlichen Beilegung des Konflikts zu stören und ihre Unzufriedenheit mit dem Ergebnis der Gespräche in Minsk zum Ausdruck zu bringen, haben die ukrainischen Kämpfer die Intensität des Beschusses von Siedlungen der Volksrepublik Lugansk erhöht. Sie hofften, die Einheiten der Volksmiliz provozieren zu können, heißt es in dem Bericht.

Der Beschuss erfolgte um 14:50 Uhr von der Position der 14. separaten mechanisierten Brigade der Streitkräfte der Ukraine. Infolge des Beschusses wurde die Stromleitung beschädigt. Mehr als 350 Abonnenten sind bereits ohne Strom geblieben. Informationen zu zivilen Opfern wurden noch nicht vorgelegt. Die Mitarbeiter des Ministeriums für Notsituationen der LVR führen Reparatur- und Restaurierungsarbeiten durch, so die Volksmiliz.