Er hat auch ein Bild gepostet, auf dem zwei benachbarte Schiffe zu sehen sind, von denen eines nach der Inschrift der iranische Tanker Adrian Darya 1 ist. Die Behörden von Gibraltar haben am 4. Juli den iranischen Tanker Grace 1 festgenommen, dessen Team verdächtigt wurde, Öl aus dem Iran nach Syrien geliefert zu haben.

Despite Iran FM Zarif’s promise to the UK that the #AdrianDarya1 would not deliver oil to Syria, it is now transferring oil off the Syrian coast. Will the world hold Iran accountable if this oil is delivered to Syria? pic.twitter.com/z5Ra41n43u

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 2, 2019