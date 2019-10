Der Außenminister versicherte, dass die Situation mit dem Skandal um das Gespräch zwischen den Präsidenten Washington nicht daran hindern werde, Kiew zu helfen.

US-Außenminister Mike Pompeo bestätigte, dass er bei einem Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wladimir Selenskij anwesend war, berichtete The New York Times am Mittwoch, den 2. Oktober.

Streitigkeiten zwischen der US-Regierung und den Demokraten über das Gespräch zwischen den Präsidenten der Vereinigten Staaten und der Ukraine würden Washington nicht daran hindern, Kiew zu helfen.

«Wir werden dies auch in einer Situation tun, in der es so viel Lärm um diese Geschichte gibt», sagte er auf einer Pressekonferenz in Rom.

Pompeo erklärte, dass die US-Politik gegenüber der Ukraine während der Trump-Administration keine wesentlichen Änderungen erfährt. Ziel ist es, im Kampf gegen die «russische Bedrohung» sowie bei der Unterstützung von Kiew zu helfen, um die Korruption auszurotten und eine starke Wirtschaft aufzubauen.

Pompeo erörterte nicht nur das Telefongespräch zwischen Trump und Selenskij, sondern kritisierte auch die Untersuchung des Amtsenthebungsverfahrens durch das Repräsentantenhaus, insbesondere seinen Ansatz, Zeugenaussagen von Mitarbeitern des Außenministeriums einzuholen.

Laut Pompeo wenden sich die Ermittler direkt an potenzielle Zeugen und geben an, dass sie während der Zeugenaussage nicht von Staatsanwälten des Außenministeriums begleitet werden können, was die Trump-Administration über die Gewaltenteilung beunruhigt.

Erinnern wir uns, dass Trumps Telefongespräch mit Selenskij einen Skandal in amerikanischen politischen Kreisen auslöste und die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi dazu drängte, das Amtsenthebungsverfahren anzukündigen.

