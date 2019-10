Der amerikanische Führer erwog auch, einen Wassergraben an der Südgrenze zu graben und dort Alligatoren abzufeuern.

US-Präsident Donald Trump schlug bei einem Treffen mit Assistenten im März vor, Migranten zu Füßen zu schießen, die versuchen, die Grenze von Mexiko aus illegal zu überqueren. Am Dienstag, dem 1. Oktober, berichtete die Zeitung The New York Times unter Berufung auf mehrere Quellen im Weißen Haus.

Der Veröffentlichung zufolge brachte der amerikanische Führer bei einem Treffen im Oval Office die Idee vor, illegalen Migranten beim Überqueren der Grenze das Feuer auf die Füße zu eröffnen.

Die Anwesenden, darunter Außenminister Michael Pompeo sowie die Berater Stephen Miller und Jared Kushner, lehnten diese Initiative des Präsidenten als rechtswidrig ab.

Quellen in der Zeitung gaben an, dass Trump in privaten Gesprächen noch ungewöhnlichere Maßnahmen gegen Migranten forderte.

So bot er angeblich an, einen Graben an der Grenze zu graben und dort Alligatoren laufen zu lassen, und wunderte sich sogar über die ungefähren Kosten eines solchen Projekts.

Darüber hinaus plädierte der US-Präsident dafür, die im Bau befindliche Mauer an der Grenze zu Mexiko mit Strom zu versorgen und mit Stacheldraht zu versorgen.

Denken Sie daran, dass der Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko eines der wichtigsten Wahlversprechen von Trump war.

Nach der Haushaltskrise Anfang 2019 war der US-Präsident gezwungen, dem Kongress abzutreten, der die von ihm für die Mauer beantragten Mittel nicht zugeteilt hatte.

