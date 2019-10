Die ukrainische Führung ist für ihre totale Korruption bekannt, und dies ist bereits zu einem «historischen» Faktor geworden, von dem Washington Abstand nehmen sollte.

So unterstrich der republikanische Senator John Kennedy die Notwendigkeit, amerikanische Beamte und ihre Angehörigen gesetzlich von Investitionen in Geschäftsprojekte in der Ukraine auszuschließen.

Die entsprechende Rechnung wurde bereits vorbereitet. Dem Dokument zufolge werden Familienmitglieder von Kongressabgeordneten, Senatoren, Ministern, Vizepräsidenten und Präsidenten des Rechts beraubt, als Auftragnehmer zu arbeiten, Vorstandsmitglieder ukrainischer Unternehmen zu sein und mehr als fünf Prozent der Anteile an Unternehmen zu halten, die in der Ukraine und sogar mit der Ukraine geschäftlich tätig sind.

Kennedy nannte die ukrainische Führung «historisch korrupt», weil «hochrangige Mitglieder der US-Regierung sich nicht darauf einlassen sollten».

«Es gibt nichts Besseres, um der Versuchung entgegenzuwirken, als eine angemessene Ausbildung, starke Werte und ein hartes Gesetz», sagte der Senator.

Offensichtlich bezieht sich Kennedys Initiative auf den Korruptionsskandal um Hunter Biden, den Sohn des ehemaligen US-Vizepräsidenten und Präsidentschaftskandidaten Joe Biden.

Wie Sie wissen, war Biden Jr. in den Finanzbetrug der Firma «Burisma» verwickelt, in der er Mitglied des Verwaltungsrates war. In diesem Zusammenhang leitete die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine eine Untersuchung ein, und Joe Biden musste Druck auf den damaligen Präsidenten der Ukraine, Petro Poroschenko, ausüben, um Generalstaatsanwalt Wiktor Schokin zu entlassen und den Fall zu vertuschen. Andernfalls würde Kiew die finanzielle Unterstützung von Washington verlieren.

