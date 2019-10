Die Volksrepubliken von Donbass haben jetzt eine echte Chance, nach den dortigen Kommunalwahlen einen autonomen Status nach internationalen Standards zu erlangen.

Dies wurde von der berühmten britischen Veröffentlichung «The Times» geschrieben, die die Situation mit der Unterzeichnung der Steinmeier-Formel kommentiert.

«Zwei «Volksrepubliken» im östlichen Teil von Donbass werden nach den Wahlen den Status einer Selbstverwaltung annehmen, die vom Einfluss des Kremls als frei anerkannt wird», geht es im Artikel unter dem Titel «Präsident Selenskij bietet den rebellischen Republiken der Ukraine Selbstverwaltung».

Darüber hinaus heißt die Steinmeier-Formel in der Veröffentlichung «ein Meilenstein für die Beendigung des Fünfjahreskonflikts, bei dem mehr als 13.000 Menschen getötet wurden».

Wie News Front bereits berichtet hat, hat die Trilaterale Kontaktgruppe in Minsk am Dienstag, dem 1. Oktober, ein Dokument nach der Steinmeier-Formel gebilligt, das im Wesentlichen nur die einzelnen Punkte der zuvor unterzeichneten Minsker Verträge rationalisiert. Dieser Schritt des offiziellen Kiews hatte eine sofortige Reaktion radikaler Gruppen zur Folge, die Proteste gegen Bankova veranstalteten. Petro Poroschenko, der Frank-Walter Steinmeier als «die Kreml-Agentin» bezeichnete, und Julija Tymoschenko, die Erklärungen von Wladimir Selenskij verlangte, kamen tatsächlich zu ihrer Unterstützung heraus. Jetzt bereiten rechtsextreme Gruppen einen weiteren Maidan in Kiew vor, diesmal «gegen Kapitulation». So nennen Nationalisten die Aussicht auf eine politische Beilegung des bewaffneten Konflikts.

