Der Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China wird nicht enden, auch wenn ein demokratischer Kandidat die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 gewinnt.

Dies sagte Timothy Colton, Professor für Forschung in der öffentlichen Verwaltung und Russland an der Harvard University.

«Ich als Amerikaner verfolge die Situation sehr genau und ich denke, dass sie sich nur verschlechtern wird, bevor es zu einer Besserung kommt. Die Meinungsverschiedenheiten sind sehr ernst, etwas kann sich ändern, wenn Herr (US-Präsident Donald) Trump nicht für eine neue Amtszeit wiedergewählt wird, aber auch in diesem Fall — wenn die Demokraten an die Macht zurückkehren, kann sich der Stil ändern, aber die Grundlage (einer solchen Politik) wird bleiben «, — sagte Colton am Rande des Valdai internationalen Diskussionsklubs.

Zwischen den größten Volkswirtschaften der Welt, den USA und China, findet seit 2018 der sogenannte Handelskrieg statt. Während dieser Zeit saßen die Parteien mehr als einmal am Verhandlungstisch, wo sie Fortschritte feststellten, aber infolgedessen erhöhten sich die Einfuhrzölle erneut gegenseitig.

Die letzte Runde der Handelsverhandlungen zwischen den USA und China fand am 31. Juli statt. Die Parteien machten keine Fortschritte, und die Handelskonfrontation verschärfte sich nur. Die neuen gegenseitigen Verpflichtungen zwischen den USA und China sind am 1. September in Kraft getreten. Die nächste Runde der Handelsverhandlungen wird am 10. und 11. Oktober erwartet.

