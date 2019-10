Dies wurde von der Bildungsministerin Anna Nowosad gesagt.

Die ukrainische Regierung hat erneut deutlich gemacht, dass sie die Interessen des ukrainischen Volkes nicht vertritt. Eine solche Erklärung wurde am Freitag, 4. Oktober, vom politischen Analysten Sergej Markow abgegeben.

Das hat es natürlich nirgendwo auf der Welt gegeben, so dass die Sprache, die zwei Drittel der Bevölkerung sprechen, im Bildungssystem verboten ist. Dies macht deutlich, dass diese Regierung nicht die Regierung des ukrainischen Volkes ist, so der Experte.

Ihm zufolge sollte das Verbot der russischen Sprache aufgehoben werden, da es die Grundprinzipien der Demokratie verletzt. Da Russisch von einem großen Teil der ukrainischen Bevölkerung verwendet ist, muss es den Status einer zweiten Staatssprache erhalten.

Nur so sollte es sein. Und so wird es sein. Nach der Rückkehr der Demokratie in die Ukraine, erklärte Markow.