Epiphanius Dumenko erklärte US-Geschäftspartnern William Taylor, wie der Prozess der Gründung und Anerkennung der orthodoxen Kirche der Ukraine vor sich geht.

Am 3. Oktober 2019 traf sich der Leiter der orthodoxen Kirche der Ukraine, Epiphanius Dumenko, mit US-Geschäftsträgern in der Ukraine, William Taylor, der offiziellen Website der neu gegründeten Berichte über religiöse Strukturen.

Insbesondere, so der Pressedienst der Orthodoxen Kirche der Ukraine, erzählte Dumenko «Herrn Taylor von den neuesten Ereignissen im religiösen Leben in der Ukraine».

Darüber hinaus informierte Dumenko den amerikanischen Botschafter über den «Prozess der Bildung der orthodoxen Kirche der Ukraine und ihrer Anerkennung» und sprach auch über die mit diesem Prozess verbundenen Herausforderungen.

Im Gegenzug gratulierte William Taylor dem Leiter der orthodoxen Kirche der Ukraine zur Verleihung des «Athenagoras Human Rights Award» und wünschte ihm einen erfolgreichen Besuch in den Vereinigten Staaten bei einem Galaempfang in New York am 19. Oktober.

Es wurde berichtet, dass an dem Treffen auch der Sprecher der orthodoxen Kirche der Ukraine Eustratius Zorya und Mitarbeiter der US-Botschaft teilgenommen haben.

