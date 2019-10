Der britische Premierminister Boris Johnson wird in Ermangelung eines neuen Abkommens mit der EU bis zum 19. Oktober in Übereinstimmung mit dem Gesetz die EU auffordern, den Brexit auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Dies geht aus einem Regierungsdokument hervor, das Rechtsanwalt Jolyon Maugham auf Twitter veröffentlicht hat.

Maugham vertritt eine Gruppe von Gegnern des «harten Brexit», die beim Sitzungsgericht in Edinburgh die Aufforderung einlegten, welche Maßnahmen gegen den Premierminister ergriffen werden könnten, wenn er das kürzlich erlassene Gesetz nicht befolgt, das ihn verpflichtet, die Verschiebung des Brexit um drei Monate zu beantragen, falls dies nicht der Fall ist am 19. Oktober Abkommen mit der EU. Der Grund für den Prozess war die Aussage von Johnson selbst, der immer wieder betonte, dass Großbritannien die EU «sowieso» am 31. Oktober verlassen würde.

Das Dokument, das während des Treffens am Freitag vorgelesen und von Maugham veröffentlicht wurde, besagt, dass der Premierminister, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, ein EU-Schreiben mit der Bitte um eine Verschiebung bis zum 19. Oktober senden wird.

Das Büro des Premierministers äußert sich nicht zur Situation und erklärt, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen ist.

Метки по теме: Boris Johnson; Brexit; Jolyon Maugham