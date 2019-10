Die irakische Polizei schießt am Freitag auf eine kleine Gruppe von Demonstranten in der Nähe des Tahrir-Platzes in Bagdad.

Dies wurde von Shafaq berichtet.

«Die irakische Polizei eröffnete das Feuer auf eine kleine Gruppe von Demonstranten in der Nähe des Tahrir-Platzes in Bagdad … In den meisten Teilen der Hauptstadt herrscht am Freitagmorgen Stille», sagte die Agentur.

Es wurde darauf hingewiesen, dass die Sicherheitsbeamten auf den Hauptplätzen und Straßen verteilt sind. Nach Angaben der Agentur bereiten die Demonstranten einen groß angelegten Protest für die zweite Hälfte des Freitags vor.

Gleichzeitig berichtet der Fernsehsender al-Sumaria, dass es auf dem Tahrir-Platz keine Demonstranten oder gewöhnlichen Passanten gibt und die ganze Stadt ruhig ist.

Der irakische Premierminister Adil Abdul al-Mahdi erklärte am Freitagmorgen in einer Fernsehansprache, es gibt keine «magische» Lösung für alle Probleme, er werde jedoch versuchen, ein Gesetz über die Auszahlung von Leistungen an Familien mit niedrigem Einkommen zu verabschieden. Er kündigte auch die Schaffung eines Komitees an, das die zuvor inhaftierten Demonstranten freigeben wird, und diejenigen, die während der Demonstrationen starben, werden als «Märtyrer» anerkannt.

Zuvor hatte eine Quelle in der Hohen Menschenrechtskommission angegeben, dass die Zahl der Opfer von Unruhen im Irak 31 erreichte und fast 1.188 verletzt wurden.

Метки по теме: Adil Abdul al-Mahdi; Bagdad; Irak