Petro Poroschenko hat den Präsidenten der Ukraine, Wladimir Selenskij, beleidigt, weil er die Mitmenschen, einschließlich des ehemaligen Bürgen, der Probleme des Landes beschuldigt hat.

«Schade, dass den Vorgängern so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Ich rate nicht, in Kiew nach Feinden zu suchen. Sein Feind ist, wo der Feind der Ukraine in Moskau ist», schrieb Poroschenko in seinem Telegramm und kommentierte die Situation um Steinmeier-Formel und die Unzufriedenheit, dass es die «Patrioten» verursachte.

Es ist lustig, weil Poroschenko selbst fünf Jahre lang dieselbe «Entschuldigung» für «es wurde vor uns getan» benutzte. Nun, er hat auch den «Feind in Moskau» nicht vergessen. Er arbeitete sozusagen an zwei Fronten.

Darüber hinaus bestreitet er, dass die Proteste die Arbeit von «Porochoboten» (diejenigen, die aktiv den ehemaligen Präsidenten der Ukraine Poroschenko unterstützen) sind. Poroschenko zufolge haben diese «gleichgültigen Bürger» selbst ihre Meinung zum Ausdruck gebracht.

«Neulich haben die Leute nicht protestiert, weil sie «Porochoboten» waren, wie manche Leute denken. Veteranen, Freiwillige, nur gleichgültige Bürger — sie lieben die Ukraine und haben das Recht, bei ihren Meinungen berücksichtigt zu werden», schrieb der Ex-Garant.

