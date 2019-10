In den Jahren seiner Präsidentschaft verlor Trump 119 Positionen in der Forbes-Rangliste und belegte mit elf weiteren Milliardären die 275. Position.

Im vergangenen Jahr hat US-Präsident Donald Trump 16 Zeilen in der Rangliste der reichsten Amerikaner des Forbes-Magazins gestrichen. Über diese Veröffentlichung berichtet am Freitag, den 4. Oktober.

Laut der Veröffentlichung hat sich das Vermögen von Trump in den letzten zwei Jahren nicht verändert und beläuft sich auf rund 3,1 Milliarden US-Dollar. Während der Präsidentschaft fiel Trump um 119 Punkte.

Die drei Spitzenreiter in der Rangliste der reichsten Menschen in den Vereinigten Staaten bleiben unverändert. In der ersten Zeile steht der Amazon-Gründer Jeff Bezos, dessen Vermögen auf 114 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, in der zweiten Phase der Microsoft-Erfinder Bill Gates mit 106 Milliarden US-Dollar und der Investor Warren Buffett, dessen Vermögen 80,8 Milliarden US-Dollar beträgt, auf dem dritten Platz.

Unter den Top 5 befanden sich Mark Zuckerberg (Facebook) mit 69,6 Milliarden US-Dollar und Larry Ellison (Oracle) mit 65 Milliarden US-Dollar auf dem vierten Platz.

Es ist erwähnenswert, dass Donald Trump seinen 275. Platz mit weiteren elf Milliardären teilt, deren Vermögen ebenfalls auf 3,1 Milliarden Dollar geschätzt wurde.

