Großes Militäraufgebot Russlands erreicht Rakka

Ein großes russisches Militäraufgebot wurde diese Woche auf dem Weg zum Gouvernement Al-Rakka aus dem benachbarten Al-Hasaka gesichtet, berichtete RT Arabic am Montag.





RT Arabic zufolge bestand der russische Militärkonvoi aus mehr als 30 gepanzerten Fahrzeugen und Lastwagen, die von Al-Qamischli nach Ain Issa im Norden von Al-Raqqa fuhren.

Der russische Militärkonvoi soll den kürzlich eröffneten M-4 (Aleppo-Hasakah Highway) genommen haben, der die Verwaltungshauptstädte Al-Hasakah und Aleppo verbindet.

Neben der Anwesenheit russischer Militärfahrzeuge tauchten am Montag Berichte über türkische Panzerträger auf, die auch die Autobahn zwischen Ras Al-Ayn und Nord-Al-Raqqa benutzten.

Am Montag kündigte das russische Versöhnungszentrum die Wiedereröffnung der Autobahn M-4 zwischen Aleppo und Al-Hasaka an. Dies war ein wichtiger Schritt für Damaskus, da Zivilisten nun in ihren persönlichen Fahrzeugen in den Nordosten Syriens reisen können.